Укрзалізниця анонсує зростання тарифів на пасажирські перевезення

АТ "Укрзалізниця" анонсує індексацію тарифів на пасажирські перевезення, зокрема, вартість плацкарту з Києва до Львова поступово до кінця року зросте зі 190 до 232 грн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм УЗ.

"Нарешті питання індексації пасажирських тарифів, які з 2018 року не індексувалися, незважаючи ні на рівень інфляції, ні на курс валют, піднялося до обговорення на державному рівні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запланована індексація далека від покриття існуючих витрат (наприклад, вартість плацкарту з Києва до Львова зросте з 190 грн до 232 грн – при цьому, поступово з березня по грудень).

Також повідомляється, що питання індексації тарифів на пасажирські перевезення стоїть на порядку денному профільного Міністерства інфраструктури.

В Укрзалізниці сподіваються, що результатом співпраці з Мінінфраструктури стане, крім індексації тарифів, також розширення програми лояльності й знижок та підвищення якості послуг.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця найближчим часом має намір запустити потяги на територію, яка межує з тимчасово окупованим Кримом. На сам півострів запустити потяги Україна наразі не може.