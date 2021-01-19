Укрзалізниця за два дні продала металобрухту на 415 мільйонів – Жмак

АТ «Укрзалізниця» за два дні отримала 415 млн грн за продаж металобрухту.

Як повідомляє Укрінформ, про це голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак написав у Телеграмі.

«Учора провели другу частину аукціонів з продажу металобрухту. За два дні наторгували майже на 415 млн грн, при початковій вартості – 278 млн грн. Крім цього, вчора відбувся ще один важливий аукціон УЗ – вагонний. Нам потрібно, щоб наші вагони не простоювали, а перевозили вантажі», - зазначив Жмак.

За його словами, перші 13 довгострокових лотів по 60 тисяч вагоновідправок знайшли своїх замовників. Це означає те, що вагони УЗ будуть безперервно залучені у процесі перевезень протягом трьох наступних років.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця станом на 16 січня 2021 року результативно продала 38,6 тис. тонн брухту чорних металів на загальну суму 339,6 млн грн під час чотирьох аукціонів, які проводились в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі».

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак раніше наголошував на тому, що компанія розробила бізнес-стратегію, завдяки якій у 2021 році отримує прибуток та продовжить реформу галузі.