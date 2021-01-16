Укрзалізниця торік перевезла понад 35 мільйонів тонн зернових вантажів

Укрзалізниця у 2020 році перевезла понад 35 мільйонів тонн зернових вантажів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Укрзалізниці.

"Укрзалізниця у 2020 році перевезла 35,2 млн тонн зернових вантажів. Найбільше за минулий рік зерна було перевезено на експорт – 30,5 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевезення зернових вантажів у внутрішньому сполученні у 2020 році склали 4,4 млн тонн, імпорт – 101,3 тис. тонн, транзит – 214 тис. тонн. У загальному обсязі перевезень вантажів залізницею перевезення зернових за підсумками минулого року становило 11,5%.

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Також відзначають, що наразі частка Укрзалізниці у загальному обсязі перевезень зернових вантажів на експорт становить близько 61%, але компанія готова забезпечити й більші обсяги перевезень зернових.