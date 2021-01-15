Укрзалізниця торік перевезла до ЄС та зворотно понад 40 мільйонів тонн вантажів

Укрзалізниця у 2020 році перевезла до країн Європейського Союзу та зворотно понад 40 млн тонн вантажів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ.

"Укрзалізниця у сполученні з країнами Європейського Союзу перевезла у 2020 році понад 40 млн тонн вантажів. Лідером за обсягом стали перевезення до Польщі та зворотно, які склали майже 10 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними УЗ, торік перевезення на експорт до країн ЄС склали майже 29 млн тонн, імпорт – майже 4 млн тонн, транзит – близько 7,5 млн тонн.

До Топ-5 країн ЄС за обсягами перевезень вантажів Укрзалізницею з або до них увійшли: Польща, Словаччина, Чехія, Італія та Румунія.

Також відбувся ріст перевезень до Румунії та з неї на 21,2% у минулому році – до майже 4 млн тонн.

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