Укрзалізниця торік перевезла до ЄС та зворотно понад 40 мільйонів тонн вантажів
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ.
"Укрзалізниця у сполученні з країнами Європейського Союзу перевезла у 2020 році понад 40 млн тонн вантажів. Лідером за обсягом стали перевезення до Польщі та зворотно, які склали майже 10 млн тонн", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними УЗ, торік перевезення на експорт до країн ЄС склали майже 29 млн тонн, імпорт – майже 4 млн тонн, транзит – близько 7,5 млн тонн.
До Топ-5 країн ЄС за обсягами перевезень вантажів Укрзалізницею з або до них увійшли: Польща, Словаччина, Чехія, Італія та Румунія.
Також відбувся ріст перевезень до Румунії та з неї на 21,2% у минулому році – до майже 4 млн тонн.
За словами директора з комерційної роботи і логістики АТ «Укрзалізниця» Іраклі Езугбая, компанія, в рамках реформування своєї структури, створює окрему бізнес-вертикаль вантажних перевезень, використовуючи досвід розвинутих країн світу.