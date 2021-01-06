Укрзалізниця у грудні збільшила обсяги вантажоперевезень

Укрзалізниця перевезла у грудні 2020 року в усіх видах сполучень 26,65 млн тонн вантажів, що на 7,4% більше аналогічного періоду 2019-го. Вантажообіг за вказаний період зріс на 4,4% - до 14,404 млрд т-км.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Найбільший обсяг вантажоперевезень у грудні 2020 року традиційно прийшовся на внутрішнє сполучення й склав 12,08 млн тонн, що на 15,4% більше, ніж у грудні 2019 року. Вантажообіг у внутрішньому сполученні зріс на 11,6% - до 4,668 млрд т-км", - поінформували у транспортному відомстві.

Експортні перевезення у грудні 2020 року становили 9,8 млн тонн, імпортні – 3,78 млн тонн, транзитні – 1 млн тонн.

За словами директора з комерційної роботи і логістики АТ «Укрзалізниця» Іраклі Езугбая, таких показників вдалося досягти, в першу чергу, завдяки збільшенню плечей обслуговування, покращенню диспетчеризації, ліквідації дефіциту локомотивів і прозорим умовам гри на ринку перевезень.

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Як повідомлялося, у листопаді Укрзалізниця на 22% збільшила обсяги перевезення вантажів у внутрішньому сполученні.