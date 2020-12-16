Укрзалізниця наступного року не підвищуватиме тарифи на вантажоперевезення

АТ "Укрзалізниця" у 2021 році не пропонуватиме підвищення тарифів на вантажоперевезення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт УЗ.

""Укрзалізниця" не буде подавати пропозиції до Міністерства інфраструктури України щодо підвищення у 2021 році тарифів на залізничні вантажні перевезення", - йдеться у повідомленні.

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак під час круглого столу за участю великих вантажовідправників, присвяченого поліпшенню взаємодії перевізника з клієнтами, заявив, що компанія не планує підвищувати тарифи, хоча багато експертів до цього підштовхують.

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"Нас підштовхують до думки, що без підвищення тарифів ми не зможемо вивести Укрзалізницю із фінансової прірви, у якій вона опинилась", — сказав він.

За словами Жмака, така думка виникла тому, що за підсумками січня-вересня 2020 року збитки компанії склали 11 млрд грн.

Він наголосив, що причин цих збитків було багато, проте менеджмент компанії вже їх ліквідував чи працює над їх ліквідацією.

Жмак нагадав, що також однією із причин збитковості був віртуальний прибуток компанії за 2019 рік, досягнутий лише завдяки курсовим різницям.

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"Проте "Укрзалізниця" не збирається підвищувати тарифи. Ми збираємось знижувати собівартість наших послуг, і для цього ми працюємо над оптимізацією по всіх напрямках: електроенергія, економія дизельного пального, боротьба з його розкраданнями, оптимізація руху", - сказав Жмак.

Як повідомляв голова правління "Укрзалізниці", компанія працює над формулою економічно обґрунтованих тарифів на вантажні перевезення та запропонує свої напрацювання вантажовідправникам.