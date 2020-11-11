Профспілка залізничників подала до суду на керівництво Укрзалізниці

Профспілка залізничників і транспортних будівельників подала позов на керівництво АТ «Укрзалізниця» у зв'язку з невиконанням угоди про підвищення тарифних ставок і окладів.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив перший заступник голови Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Олександр Мушенок.

«На позачерговому засіданні президії ми ухвалили рішення звернутися з позовною заявою до суду у зв'язку з тим, що керівництво Укрзалізниці не виконує зобов'язань галузевої угоди щодо підвищення тарифних ставок і посадових окладів щорічно», - розповів Мушенок.

Він нагадав, що в серпні на засіданні президії Ради профспілки з керівництвом Укрзалізниці було підписано угоду про співпрацю і порозуміння, що включає сім взаємних зобов'язань, серед яких: підвищення тарифних ставок і посадових окладів на 25% у два етапи, виплата в жовтні 13-ї заробітної плати, виконання в повному обсязі з 1 серпня всіх зобов'язань колективних договорів галузевої угоди і компенсація до жовтня заборгованості із заробітної плати в 700 млн грн.

«Ці зобов'язання повністю не виконуються, заборгованість становить близько 400 млн. Наполягали також на скасуванні неповного 4-денного режиму роботи з 1 вересня. Це зобов'язання частково виконано - з 1 листопада на повний режим роботи були переведені 17 тисяч залізничників. Проте залишається незрозумілою доля ще 37 тисяч, які продовжують працювати в колишньому режимі», - прокоментував Мушенок.

За його словами, Укрзалізниця весь час посилається на брак грошей, хоча з досвіду попередніх років у неї завжди були кошти на інші витрати, крім виплат залізничникам.

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Мушенок зазначив, що за підсумками 2019 року Укрзалізниця мала 3 млрд чистого прибутку, при цьому заощадивши за 9 місяців поточного року 1,5 млрд грн на оплаті праці, 700 млн грн на невиконанні зобов'язань галузевої угоди і колективних договорів та близько 200 млн на літньому оздоровленні.