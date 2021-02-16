Україні треба знайти наративи, які об'єднають людей - Ткаченко

Україні потрібно сформувати наративи, які об'єднуватимуть людей.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав в інтерв’ю ВВС, повідомляє Укрінформ.

“Для початку їх (наративи - ред.) потрібно сформулювати і дійти консенсусу, що вони приймаються”, - сказав Ткаченко.

За його словами, у Росії довго напрацьовували свої наративи: “велика країна, мали всіх на увазі, одні ми тільки все робимо правильно, всі інші - недокраїни”.

Глава МКІП зауважив, що українські наративи тільки формуються. Наприклад, вважає Ткаченко, можна пишатися свободою. “Ми всі прагнемо свободи. Не анархії, а саме свободи. Ми можемо навколо цього простору свободи розбудовувати країну вільних, креативних людей”, - наголосив міністр.

Ткаченко також підкреслив, що Україна не може відповідати ботами на ботів, але здатна відповідати тільки потужною власною позицією.