Степанов каже, що інтерес НАБУ до вакцин - політична гра

Міністерство охорони здоров'я отримало вимогу від Національного антикорупційного бюро про надання інформації про перемовини з виробниками вакцин проти коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На минулому тижні, я думаю, всі ви чули новину щодо порушення справи Національним антикорупційним бюро, яка стосується закупівлі вакцин. Сьогодні зранку Міністерство охорони здоров’я отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі перемовини з усіма виробниками вакцин про COVID-19. Я одразу дав доручення щодо підготовки всіх необхідних документів», — сказав Степанов.

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Він запевнив, що протягом доби всі документи будуть передані в НАБУ, і додав, що «мета, яку переслідують автори подібних заяв НАБУ, нічого спільного не має з українською, патріотичною метою. Це суто вирішення своїх вузько політичних речей».

Міністр зазначив, що Україна вже втрачає довіру виробників вакцин.

Як повідомляв Укрінформ, в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук 10 лютого заявив, що Національне антикорупційне бюро з 3 лютого розслідує кримінальне провадження щодо закупівлі вакцин.

30 грудня 2020 року Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

Договір щодо постачання підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

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За умовами договору, перша партія вакцини кількістю 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що вартість закупівлі вакцини завищено.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 15 лютого, зафіксували 3 143 нові випадки COVID-19, померло 150 людей. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 276 618 осіб, одужало 1 122 968 осіб, летальних випадків – 24 542, проведено 6 570 806 ПЛР-тестувань.