У Польщі поки не знають термінів постачання вакцини AstraZeneca в Україну

У Польщі поки що не знають, коли 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, які планується перепродати Києву, буде поставлено в Україну.

Про це повідомили в МОЗ Польщі у відповідь на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

“Термін постачання вакцини залежить від терміну підписання угоди, він також пов'язаний з графіком постачання AstraZeneca до ЄС. У першому кварталі він значно змінився, зменшилися партії”, - повідомили у МОЗ Польщі.

В міністерстві зауважили, що Єврокомісія у правовому аспекті допомагає Польщі перепродати вакцину AstraZeneca Україні.

МОЗ Польщі нагадало, що усі угоди з виробниками вакцини проти COVID-19, які від імені країн-членів підписала Єврокомісія, допускають можливість перепродажу третім країнам. Польська пропозиція перепродажу включає вакцину AstraZeneca. Запропонована Україні вакцина не входить до квоти, призначеної для громадян Польщі у Національній програмі щеплень, а становить додаткову квоту. Як додається, квота, яка призначена для громадян Польщі, є достатньою.

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Як відомо, Польща для своїх потреб купила 100 млн доз вакцини проти коронавірусу, яку буде доставлено упродовж року. У першому кварталі до РП може потрапити понад 6 млн доз вакцини, що дасть можливість двічі вакцинувати 3 млн осіб. Станом на сьогодні у Польщі вже вакциновано понад 2,1 млн осіб.