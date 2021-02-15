ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини від AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це інформуєагенція Reuters.

У заяві ВООЗ зазначено, що вона схвалила вакцину, вироблену компанією AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) та Інститутом сироватки крові в Індії.

«Зараз ми маємо всі передумови для швидкого розподілу вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати обсяги виробництва», - зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

Кілька днів тому, експертна група ВООЗ надала проміжні рекомендації щодо застосування цієї вакцини, вказавши, що прийом двох доз з інтервалом 8-12 тижнів повинен бути запропонований всім дорослим, вакцину можна використовуватися в країнах, де вже виявили «південноафриканський» штам коронавірусу.

Вакцина від AstraZeneca вважається дешевшою та простішою у розповсюдженні, ніж деякі конкуренти, зокрема медичний засіб від компанії Pfizer / BioNTech, який ВООЗ схвалила для екстреного використання наприкінці грудня.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 15 лютого зафіксовано понад 109,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - більше 2,4 млн летальних, одужали понад 81,4 млн осіб.