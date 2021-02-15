Ткаченко вважає, що зі штрафами за порушення мовного закону потрібно почекати

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що штрафам за невикористання української мови має передувати програма її підтримки та промоції.

Про це він сказав в інтерв'ю ЛБ, передає Укрінформ.

«Ми зараз подаємо програму з підтримки та промоції української мови, розраховану до 27 року, в рамках якої є і безкоштовні курси української мови. Цього року ми запустили платформу з вивчення української мови онлайн. У цій програмі передбачено, в тому числі, видання книг і словників», - розповів Ткаченко.

При цьому він уточнив, що гроші на програму не виділені, оскільки спочатку вона має бути затверджена як концепція.

«Після затвердження концепції гроші будуть виділені. Хочу звернути увагу, що програма підтримки української мови мала бути прийнята, згідно з указом Порошенка, на початку 18-го року. Зараз же послідовність наших дій така: спочатку приймається програма, потім розраховується бюджет. Власне, тому я б почекав зі штрафами за невикористання української мови. Потрібно спочатку провести дво-трирічну програму реальної промоції української мови, щоб була можливість для тих, хто її не знає - вивчити, зрозуміти і, можливо, полюбити. Також, щоб була можливість її вивчення у різних вікових груп. А не ставити віз попереду коня», - сказав Ткаченко.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Згідно з цією статтею, державною мовою повинні звертатися до споживачів у всіх сферах обслуговування. Така вимога стосується не тільки сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (в тому числі гуртки та секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг. Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуваннях, квитках, меню.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року прийняла Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті вводяться в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.