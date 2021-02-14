Ткаченко розповів про нові підходи до підтримки креативних індустрій

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на Львівщині під час зустрічі з представниками креативних індустрій області обговорив актуальні питання галузі.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко повідомив у Фейсбуці.

"Учора була надихаюча зустріч з представниками креативних індустрій на Львівщині. Було важливо почути, чим живе одне з найбільш активних креативних середовищ, обговорити речі, які потрібні креативним підприємцям, та пріоритезувати їх", - зазначив міністр.

За результатами зустрічі урядовець відзначив, що попит на локальні бренди дизайнерів не зменшився. Проте видавництва "впали" на 20%, а 60% готелів – на 50%.

"До того ж у туристичній галузі прослідковується більш ніж в 2 рази скорочення людських ресурсів. Саме тому сфери гостинності та туризму розраховують на поновлення організації подій та виставок після пандемії для повернення попиту", - зауважив Ткаченко.

За його словами, інституційна підтримка у 2020-му та зниження культурно-туристичного ПДВ до 7% дійсно допомогли, проте важливо запускати нові формати.

"Думки збіглися, бо цьогоріч ми обрали інший підхід. Він дозволяє креативним підприємцям розраховувати на сталість і послідовність з боку держави. У першу чергу мова про запуск процесів, які неможливо змінити, незалежно від політичного вітру", - наголосив очільник МКІП.

За словами Ткаченка, представники креативних індустрій схвально ставляться до створення постійно діючого органу – Ради з розвитку креативної економіки при Кабміні, завданням якого є напрацьовувати рішення для креативних індустрій.

Крім того, зауважив міністр, є підтримка з боку креативних підприємців ініціативи запуску сертифікатів на культурні послуги, адже це дасть змогу стимулювати попит на культурні послуги і забезпечить непряму, але необхідну допомогу інституціям.

Ткаченко розповів, що на зустрічі йшлося також про державно-приватне партнерство - Львівщина готова стати пілотним майданчиком для таких проєктів. Обговорювалися й питання поєднання екології (зелених територій) та культури; збільшення виставкових площ та промоція відвідування музеїв; реставрації занедбаних культурних об’єктів області.

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Крім того, йшлося про підтримку освоєння зовнішніх ринків для видавництв, у тому числі перекладів книг для видання на міжнародних ринках; роботу з внутрішнім бібліотечним ринком; оцифрування фондів та збільшення якісної літератури; збереження колекцій музеїв через каталогізацію на цифровій платформі, оцифрування за тезауросом; промоцію українських дизайнерів на міжнародних ринках.

На зустрічі також ішлося про допомогу народним художнім промислам в участі у фестивалях, промоції, підтримці, співпрацю з приватними компаніями щодо грантів та колаборації.

"Наприклад, у нас є яворівська іграшка, що прикрашала ялинку у Ватикані. Фантастичний представник НХП на Львівщині, але, на жаль, за кордоном про них знають краще, ніж у нас за межами регіону", - наголосив Ткаченко.

Водночас він подякував учасникам зустрічі за відкритість.

"Це був справді неформальний діалог про болі. Коли бачиш людей, закоханих у свою справу, – це надихає. Усі мають зрозуміти: і держава, і політики, і особливо у Бюджетному комітеті, що креативні ідустрії є нашою економічною перлиною. Перлиною, яка створює одну із найбільших додану вартість завдяки таланту людей, а не сировині. Саме тому ми і повинні підняти їхню вагу та визнання на рівні держави", - підкреслив він.