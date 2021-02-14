Ткаченко розповів про нові підходи до підтримки креативних індустрій

Ткаченко розповів про нові підходи до підтримки креативних індустрій

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на Львівщині під час зустрічі з представниками креативних індустрій області обговорив актуальні питання галузі.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко повідомив у Фейсбуці.

"Учора була надихаюча зустріч з представниками креативних індустрій на Львівщині. Було важливо почути, чим живе одне з найбільш активних креативних середовищ, обговорити речі, які потрібні креативним підприємцям, та пріоритезувати їх", - зазначив міністр.

За результатами зустрічі урядовець відзначив, що попит на локальні бренди дизайнерів не зменшився. Проте видавництва "впали" на 20%, а 60% готелів – на 50%.

"До того ж у туристичній галузі прослідковується більш ніж в 2 рази скорочення людських ресурсів. Саме тому сфери гостинності та туризму розраховують на поновлення організації подій та виставок після пандемії для повернення попиту", - зауважив Ткаченко.

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За його словами, інституційна підтримка у 2020-му та зниження культурно-туристичного ПДВ до 7% дійсно допомогли, проте важливо запускати нові формати.

"Думки збіглися, бо цьогоріч ми обрали інший підхід. Він дозволяє креативним підприємцям розраховувати на сталість і послідовність з боку держави. У першу чергу мова про запуск процесів, які неможливо змінити, незалежно від політичного вітру", - наголосив очільник МКІП.

За словами Ткаченка, представники креативних індустрій схвально ставляться до створення постійно діючого органу – Ради з розвитку креативної економіки при Кабміні, завданням якого є напрацьовувати рішення для креативних індустрій.

Крім того, зауважив міністр, є підтримка з боку креативних підприємців ініціативи запуску сертифікатів на культурні послуги, адже це дасть змогу стимулювати попит на культурні послуги і забезпечить непряму, але необхідну допомогу інституціям.

Ткаченко розповів, що на зустрічі йшлося також про державно-приватне партнерство - Львівщина готова стати пілотним майданчиком для таких проєктів. Обговорювалися й питання поєднання екології (зелених територій) та культури; збільшення виставкових площ та промоція відвідування музеїв; реставрації занедбаних культурних об’єктів області.

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Крім того, йшлося про підтримку освоєння зовнішніх ринків для видавництв, у тому числі перекладів книг для видання на міжнародних ринках; роботу з внутрішнім бібліотечним ринком; оцифрування фондів та збільшення якісної літератури; збереження колекцій музеїв через каталогізацію на цифровій платформі, оцифрування за тезауросом; промоцію українських дизайнерів на міжнародних ринках.

На зустрічі також ішлося про допомогу народним художнім промислам в участі у фестивалях, промоції, підтримці, співпрацю з приватними компаніями щодо грантів та колаборації.

"Наприклад, у нас є яворівська іграшка, що прикрашала ялинку у Ватикані. Фантастичний представник НХП на Львівщині, але, на жаль, за кордоном про них знають краще, ніж у нас за межами регіону", - наголосив Ткаченко.

Водночас він подякував учасникам зустрічі за відкритість.

"Це був справді неформальний діалог про болі. Коли бачиш людей, закоханих у свою справу, – це надихає. Усі мають зрозуміти: і держава, і політики, і особливо у Бюджетному комітеті, що креативні ідустрії є нашою економічною перлиною. Перлиною, яка створює одну із найбільших додану вартість завдяки таланту людей, а не сировині. Саме тому ми і повинні підняти їхню вагу та визнання на рівні держави", - підкреслив він.

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