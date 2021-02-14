COVID-19 в Україні: за добу виявили 3 094 випадки

В Україні станом на 14 лютого лабораторно підтверджено 1 271 143 випадки COVID-19, із них за добу - 3 094.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«3 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 45 пацієнтів, одужали – 2 002 особи.

Крім того, за добу госпіталізовано 1 917 осіб. Здійснено тестувань за добу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).

За весь час пандемії в Україні одужали 1 114 301 особи. Водночас зафіксовано 24 330 летальних випадків від COVID-19. Проведено 6 540 785 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 182 випадки коронавірусу.