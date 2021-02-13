В Україні за добу - 5 182 випадки коронавірусу

В Україні станом на 13 лютого лабораторно підтверджено 1 268 049 випадків COVID-19, із них за добу - 5 182.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«5 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 111 пацієнтів, одужали – 6 144.

Крім того, за добу госпіталізовано 1 889 осіб. Здійснено тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).

За весь час пандемії в Україні одужали 1 112 299 осіб. Водночас зафіксовано 24 285 летальних випадків від COVID-19. Проведено 6 525 209 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 4 773 випадки коронавірусу.