65% українців готові робити COVID-щеплення

Результати глобального дослідження ставлення до коронавірусної кризи, проведеного Міжнародною асоціацією Геллап наприкінці 2020 року, показали, що понад дві третини людей у всьому світі заявляють про те, що вводитимуть вакцину проти COVID-19, в Україні ж готові вакцинуватися 65% населення.

Про це сказав генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто на пресконференції, організованій Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології в Укрінформі.

«В Україні більше людей вважає, що загроза перебільшена, ніж у світі. Якщо у світі 42% так вважає, то в Україні 51%», - сказав Паніотто та додав, що вакцини проти COVID-19 мають довіру в усьому світі: «Якщо вакцина буде безпечною, то оцінка України (щодо безпечності – ред.) приблизно така ж, як у світі – 53%», - сказав він.

Дослідження показало, що люди в Росії, Європі та Африці більш неохоче ставляться до ідеї вакцинуватися проти коронавірусу, навіть якщо доступ до вакцин простий. Найбільше небажання щодо нової вакцини проти COVID-19 спостерігається в Боснії і Герцеговині, Сербії, Чеській Республіці та інших європейських країнах. Однак навіть у цих країнах немає явної більшості проти можливості вакцинації проти COVID-19.

Більшість респондентів у всьому світі вважає, що переважна частина людей в їхніх країнах вакцинувалася б, якби існувала доступна вакцина від коронавірусу, яка вважатиметься безпечною і ефективною. Ще 17% вважають, що більшість в їхній країні не погодиться на введення вакцини, а 22% не вважають, що в цьому питанні буде явна більшість.

Люди в Індії та Східній Азії загалом (у них понад 70% позитивних відповідей) більше переконані, що їхні співвітчизники отримають нову вакцину COVID-19.

В Україні 52% вважають, що їхні земляки будуть вакциновані.

Люди в Росії, Східній Європі й Африці, з іншого боку, демонструють невпевненість у тому, що їхні суспільства готові до вакцинації, водночас там і значна частка негативних відповідей (до чверті всіх відповідей).

Населення Індії, Азії та Близького Сходу стає більш схильним до вакцинації взагалі після початку пандемії. На відміну від цього, люди в ЄС і Європі в цілому, в США, а також в Україні найчастіше говорять, що їхні погляди на вакцини не змінилися.

«Показники України загалом стосовно кількості людей, які готові вакцинуватися поширеною та ефективною вакциною, вищі, ніж у багатьох європейських країнах. Вони вищі, ніж у Росії, попри масову таку агіткампанію за «Спутнік». Можливо трохи нижчі, ніж у Британії чи у Фінляндії, але все одно це достатньо високі цифри», - переконаний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина.

Науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА Олексій Гарань вважає, що значна кількість тих, хто не готовий робити щеплення, є тому, що виникли певні проблеми з комунікаційною політикою урядів, із довірою до них. Прямий вплив має й те, як саме подається інформація про вакцинування людям, те, що говорять про це по телебаченню.

Міжнародне опитування Геллап наприкінці року (Eoy) - щорічна традиція, ініційована та розроблена під головуванням доктора Джорджа Геллапа в 1977 році. Відтоді воно проводиться щорічно. Цього року було проведено в 47 країнах світу.