65% українців готові робити COVID-щеплення

65% українців готові робити COVID-щеплення

Дослідження
Укрінформ
Результати глобального дослідження ставлення до коронавірусної кризи, проведеного Міжнародною асоціацією Геллап наприкінці 2020 року, показали, що понад дві третини людей у всьому світі заявляють про те, що вводитимуть вакцину проти COVID-19, в Україні ж готові вакцинуватися 65% населення.

Про це сказав генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто на пресконференції, організованій Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології в Укрінформі.

«В Україні більше людей вважає, що загроза перебільшена, ніж у світі. Якщо у світі 42% так вважає, то в Україні 51%», - сказав Паніотто та додав, що вакцини проти COVID-19 мають довіру в усьому світі: «Якщо вакцина буде безпечною, то оцінка України (щодо безпечності – ред.) приблизно така ж, як у світі – 53%», - сказав він.

Дослідження показало, що люди в Росії, Європі та Африці більш неохоче ставляться до ідеї вакцинуватися проти коронавірусу, навіть якщо доступ до вакцин простий. Найбільше небажання щодо нової вакцини проти COVID-19 спостерігається в Боснії і Герцеговині, Сербії, Чеській Республіці та інших європейських країнах. Однак навіть у цих країнах немає явної більшості проти можливості вакцинації проти COVID-19.

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Більшість респондентів у всьому світі вважає, що переважна частина людей в їхніх країнах вакцинувалася б, якби існувала доступна вакцина від коронавірусу, яка вважатиметься безпечною і ефективною. Ще 17% вважають, що більшість в їхній країні не погодиться на введення вакцини, а 22% не вважають, що в цьому питанні буде явна більшість.

Люди в Індії та Східній Азії загалом (у них понад 70% позитивних відповідей) більше переконані, що їхні співвітчизники отримають нову вакцину COVID-19.

В Україні 52% вважають, що їхні земляки будуть вакциновані.

Люди в Росії, Східній Європі й Африці, з іншого боку, демонструють невпевненість у тому, що їхні суспільства готові до вакцинації, водночас там і значна частка негативних відповідей (до чверті всіх відповідей).

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Населення Індії, Азії та Близького Сходу стає більш схильним до вакцинації взагалі після початку пандемії. На відміну від цього, люди в ЄС і Європі в цілому, в США, а також в Україні найчастіше говорять, що їхні погляди на вакцини не змінилися.

«Показники України загалом стосовно кількості людей, які готові вакцинуватися поширеною та ефективною вакциною, вищі, ніж у багатьох європейських країнах. Вони вищі, ніж у Росії, попри масову таку агіткампанію за «Спутнік». Можливо трохи нижчі, ніж у Британії чи у Фінляндії, але все одно це достатньо високі цифри», - переконаний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина.

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Науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА Олексій Гарань вважає, що значна кількість тих, хто не готовий робити щеплення, є тому, що виникли певні проблеми з комунікаційною політикою урядів, із довірою до них. Прямий вплив має й те, як саме подається інформація про вакцинування людям, те, що говорять про це по телебаченню.

Міжнародне опитування Геллап наприкінці року (Eoy) - щорічна традиція, ініційована та розроблена під головуванням доктора Джорджа Геллапа в 1977 році. Відтоді воно проводиться щорічно. Цього року було проведено в 47 країнах світу.

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