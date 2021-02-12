Поширення «корони» у повітрі: вірус заповнює приміщення за 15 хвилин

Ефективна вентиляція й очищення повітря помітно знижують концентрацію вірусів, таких як коронавірус SARS-CoV-2, у приміщенні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Учені Гельсінського університету створили модель поширення вірусу, подібного коронавірусу, в ресторанному приміщенні.

У ході дослідження стало відомо, що вірус заповнював просторе приміщення всього за 15 хвилин. Концентрація вірусу в повітрі, проте, знижувалася при ефективній вентиляції.

Крім того, як тільки джерело вірусу залишало приміщення, концентрація вірусу помітно знижувалася лише за кілька хвилин.

За словами доцента мікробіології, вірусолога Ніни Атанасової, це підтверджує припущення, що в ресторанах важливо контролювати кількість клієнтів і стежити за тим, щоб вони час від часу змінювалися.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 12 лютого було зафіксовано більш як 108 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали вже більш як 80 млн осіб, більш як 2,3 млн померли.