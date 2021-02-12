У світі кількість випадків коронавірусу наближається до 108,3 мільйона
Укрінформ
У світі станом на ранок 12 лютого зафіксували близько 108,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 80,3 мільйона осіб.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
На сьогодні загалом виявлено 108 298 371 випадок COVID-19, зокрема 2 378 863 – летальні, одужали 80 492 674 особи.
З початку нової доби зафіксовано 17 929 нових випадків, померли 1 637 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (28 002 240), Індія (10 880 413) та Бразилія (9 716 298).
Фото: CTK Photo