Вчені оцінили ризик підхопити коронавірус у транспорті

Якщо дотримуватися всіх заходів безпеки, ризик заразитися коронавірусом у громадському транспорті невеликий.

До такого висновку прийшли вчені фінського Технічного науково-дослідного центру VTT, передає Укрінформ з посиланням на Yle.

Дослідники аналізували кількість частинок у повітрі, здатних поширюватися більш ніж на два метри. Отримані результати показують, що ризик заразитися коронавірусом у громадському транспорті мінімальний, якщо пасажир носить маску.

Вчені зазначили, що пасажири зазвичай проводять у громадському транспорті досить мало часу, і це теж знижує ризик зараження.

Крім того, у транспортних засобах гарна вентиляція, завдяки чому ефективно виводяться шкідливі частинки.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 104972416 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2280380 летальних, одужали 76725947 осіб.

Фото: Benjamin Suomela / Yle