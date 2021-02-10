Закупівля вакцин: МОЗ обіцяє максимальне сприяння розслідуванню НАБУ

Міністерство охорони здоров’я надасть правоохоронним органам усю документацію щодо закупівель вакцин від коронавірусу відразу і в повному обсязі у разі отримання відповідного запиту.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”, коментуючи заяви про відкриття НАБУ відповідного провадження, повідомляє Укрінформ.

“НАБУ відкрило справу, треба, мабуть, у них запитувати. Більш того, ми максимально зацікавлені, і я особисто - оскільки це річ, яка кидає тінь на все міністерство, - зацікавлений у максимально швидкому розслідуванні цих речей. Зі свого боку можу сказати, що при будь-якому запиті від правоохоронних органів до нас щодо будь-яких документів - вони будуть миттєво надані всі, в повному обсязі, щоб тільки вони швиденько все це розслідували”, - наголосив Степанов.

Він запевнив, що МОЗ веде “максимально прозору політику”, будь-які контракти щодо забезпечення України вакциною укладаються прозоро, безпосередньо з виробниками препаратів.

“Те, що стосується цін на вакцини взагалі, то у кожного виробника є своя ціна на той продукт, який вони пропонують. Єдине, що можу вам сказати, що принаймні ті пропозиції, які надходили у Міністерство охорони здоров’я, і результати цих перемовин, які у нас тривали, там ціни різняться і починаються від 7 доларів до 33,90 за дозу”, - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук 10 лютого заявив, що Національне антикорупційне бюро з 3 лютого розслідує кримінальне провадження щодо закупівлі вакцин.

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30 грудня 2020 року Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

Договір щодо постачання підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

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За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що вартість закупівлі вакцини завищено.