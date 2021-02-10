НАБУ проводить розслідування щодо закупівлі вакцин

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування стосовно закупівлі вакцин.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції повідомив в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

“НАБУ кілька днів тому розпочало розслідування стосовно закупівлі вакцин”, — сказав він.

Грищук додав, що провадження розпочато 3 лютого.

Водночас керівник САП не повідомив жодних додаткових деталей.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2020 року Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech від COVID-19 обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

Договір щодо постачання підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС.

Пізініше у ЗМІ з’явилася інформація, що вартість закупівлі вакцини завищено.