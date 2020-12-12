COVAX: Україна отримає понад 8 мільйонів доз ковід-вакцини безкоштовно

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19, і отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Фейсбуці.

"Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни", - написав Ляшко.

При цьому він уточнив, що МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП «Укрвакцина» та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія).

"Жодна вакцина в світі не розроблялась так швидко, як вакцина від COVID-19. І це реально безпрецедентний факт! Це дає надію на подальші наукові винаходи в профілактиці інфекційних хвороб", - додав Ляшко.

Водночас головний санлікар відзначив, що тепер міжнародна спільнота повинна встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин.

"Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна повноцінний член цієї команди", - резюмував Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, у відповідь на запит України глобальна ініціатива COVAX рекомендувала підготувати інфраструктуру для зберігання та доставки вакцини.

На закупку вакцини, за словами голови Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, в бюджеті закладено 2,6 млрд грн.

Очікують, що вакцина надійте в Україну на початку березня 2021 року. 8 млн доз вакцини вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки препарат має вводитися двічі.