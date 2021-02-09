МОЗ запропонує новий «світлофорний» поділ України на карантинні зони

Міністерство охорони здоров'я запропонує уряду новий "світлофор" зон епідеміологічної небезпеки, який існуватиме в Україні.

Про це на пресконференції у межах форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор зон епідеміологічної небезпеки, які будуть існувати в Україні вже в середині лютого, може, наприкінці лютого. Вони будуть поділені знову ж таки на декілька зон, три або чотири. І вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація дестабілізується, і де потрібно вживати відразу додаткових заходів", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що ключовою річчю в новому адаптивному карантині буде спроможність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу всім, хто її потребує.

"Коли ми говоримо про інші рівні епіднебезпеки, які ми хочемо запровадити в адаптивному карантині: зелений, жовтий, помаранчевий, то вони будуть стосуватися не карантинних обмежень, вони будуть звітувати і показувати органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам про те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в конкретному регіоні, що може призвести до негативних наслідків: збільшення кількості хворих, збільшення кількості госпіталізацій і, можливо, потенційний ризик, що система охорони здоров'я може не справитися", - додав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів найближчими днями планує ухвалити рішення щодо переходу на адаптивний карантин, який передбачатиме зонування на різні епідеміологічні рівні.

Раніше в Україні вже діяв адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися чи посилювалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні. Однак уряд 11 листопада схвалив перехід від адаптивного до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

В Україні станом на 9 лютого лабораторно підтвердили 1 249 646 випадків коронавірусу, з них за добу – 2 656.