МОЗ запропонує новий «світлофорний» поділ України на карантинні зони

МОЗ запропонує новий «світлофорний» поділ України на карантинні зони

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я запропонує уряду новий "світлофор" зон епідеміологічної небезпеки, який існуватиме в Україні.

Про це на пресконференції у межах форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор зон епідеміологічної небезпеки, які будуть існувати в Україні вже в середині лютого, може, наприкінці лютого. Вони будуть поділені знову ж таки на декілька зон, три або чотири. І вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація дестабілізується, і де потрібно вживати відразу додаткових заходів", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що ключовою річчю в новому адаптивному карантині буде спроможність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу всім, хто її потребує.

"Коли ми говоримо про інші рівні епіднебезпеки, які ми хочемо запровадити в адаптивному карантині: зелений, жовтий, помаранчевий, то вони будуть стосуватися не карантинних обмежень, вони будуть звітувати і показувати органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам про те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в конкретному регіоні, що може призвести до негативних наслідків: збільшення кількості хворих, збільшення кількості госпіталізацій і, можливо, потенційний ризик, що система охорони здоров'я може не справитися", - додав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів найближчими днями планує ухвалити рішення щодо переходу на адаптивний карантин, який передбачатиме зонування на різні епідеміологічні рівні.

Раніше в Україні вже діяв адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися чи посилювалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні. Однак уряд 11 листопада схвалив перехід від адаптивного до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

В Україні станом на 9 лютого лабораторно підтвердили 1 249 646 випадків коронавірусу, з них за добу – 2 656.

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