В Україні - 2656 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 8 лютого, зафіксували 2656 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 127.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

За даними міністра, за минулу добу госпіталізовано 865 осіб, летальних випадків –127; одужало – 8 865 осіб; здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

Зазначається, що за весь час пандемії в Україні захворіло 1 249 646 осіб; одужало – 1 084 608 осіб; летальних випадків – 23 771; проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 7 лютого, зафіксували 2 141 новий випадок COVID-19, летальних випадків було 47.