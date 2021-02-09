Зеленський: Маємо шукати механізми та кошти, щоб освітяни відчули престиж професії

Президент Володимир Зеленський запевняє, що держава шукатиме механізми та кошти для підвищення престижності роботи вчителів.

Про це він заявив під час виступу на форумі "Освіта Україна 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрямки", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього року ми підвищили заробітну плату для наших освітян, та хочу підкреслити: зупинятися на цьому не можна, ми маємо і надалі шукати механізми та кошти для того, щоб освітяни відчули престиж своєї професії не просто на словах, а щоб молодь хотіла йти працювати у закладах освіти", - сказав Зеленський.

Водночас Президент нагадав, що нещодавно заснував низку стипендій і премій для обдарованих дітей та грантів на навчання у провідних країнах світу.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 20 січня ухвалив рішення для підвищення заробітних плат вчителів на 20%.

У грудні 2020 року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що 2021 року зарплати вчителів мають зрости на 25%, загалом видатки на освітню галузь збільшено на 26 млрд грн у порівнянні з 2020 роком.

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Президент Володимир Зеленський 28 січня підписав указ про заснування стипендій для учасників ЗНО з найвищими результатами, премії для переможців учнівських олімпіад та гранти на навчання за кордоном.