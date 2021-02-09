Уряд готує стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 10 років - Зеленський

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Освіта Україна 2021:стратегічні цілі та пріоритетні напрямки", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми приділяємо особливу увагу вищій освіті. За моїм указом уряд України готує стратегію розвитку вищої освіти на наступні 10 років, державну програму з відновлення та розбудови мережі студентських гуртожитків, а також план популяризації освіти в Україні серед іноземців", - зазначив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 3 червня 2020 року утворив Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчий орган.