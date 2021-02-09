Зеленський анонсує створення Ради з розвитку середньої освіти

Про це він сказав під час виступу на форумі "Освіта України 2021:стратегічні цілі та пріоритетні напрямки", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні буде опубліковано указ про створення при Президентові Ради з розвитку загальної середньої освіти", - зазначив Зеленський.

Він також пообіцяв освітянам, що в його особі українська освіта матиме "надійного союзника та лобіста".

Президент запевнив, що буде продовжено будівництво у всіх регіонах України сучасних шкіл.

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За його словами, кожна українська школа як у місті-мільйоннику, так і в невеликому селищі повинна мати сучасну матеріально-технічну базу, якісне харчування, доступ до інтернету, інфраструктуру для спорту та інклюзивної освіти.

Як повідомлялося, 9 лютого розпочався Партнерський форум "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями". Мета заходу – визначення стратегічних цілей розвитку освіти в період проведення адміністративно-територіальної реформи й децентралізації влади в Україні, обговорення широкого кола найбільш актуальних питань реформування галузі.