До кінця року МОЗ планує дати можливість всім охочим безкоштовно вакцинуватись

Міністерство охорони здоров'я розраховує забезпечити доступ до вакцини від COVID-19 для всіх громадян до кінця 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це під час програми "Свобода слова" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Ми хочемо забезпечити доступ до вакцин (ми говоримо саме про доступ до вакцин, оскільки у нас вакцинація добровільна), хочемо до кінця 2021 року для всіх громадян безкоштовний доступ, але в залежності від етапів. Зрозуміло, що перші чотири етапи - це громадяни, які входять в різні групи ризику, або за професійною ознакою, або за віком, або ті які мають супутні захворювання”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає в середині лютого 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. Також в лютому очікується постачання вакцини компанії AstraZeneca. МОЗ розраховує, що буде поставлено близько 1 мільйона доз цієї вакцини.

Згідно з планом вакцинації, який оприлюднив Кабінет міністрів, на першому етапі, в лютому-квітні, буде провакциновано 367 тисяч медичних працівників, працівників лікарень, що лікують хворих на COVID-19, військових із зони Операції об’єднаних сил.

Загалом плані на вакцинацію наступні:

у квітні-травні – 1,9 мільйона медиків первинної допомоги та людям віком від 80 років;

у травні-червні – 363 тисячі всіх інших надавачів медичної допомоги;

у червні-липні – 2,9 мільйона людей у віці 70-79 років;

у липні-серпні – 640 тисяч співробітників структури державної безпеки;

у серпні-вересні – 2,3 мільйона людей у віці 65-69 років;

у вересні-жовтні – 1,4 мільйона працівників сфери освіти, у жовтні-листопаді – 2,8 мільйона людей у віці 60-64 роки;

у листопаді-грудні – 1,7 мільйона людей з інших категорій.

Як раніше повідомляло агентство, кампанія з вакцинації від коронавірусу в Україні може продовжитись і у першому кварталі 2022 року.