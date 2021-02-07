В Україні за добу - 3 370 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 6 лютого, зафіксували 3 370 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 81.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Госпіталізовано – 1 869 осіб, летальних випадків – 81. Одужали 2 297 осіб", - написав Степанов.

За добу здійснено тестувань – 19 500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 244 849 осіб; одужало 1 073 046 осіб; летальних випадків – 23 597; проведено ПЛР-тестувань – 6 376 032.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Україні зафіксували 4 310 випадків COVID-19, летальних випадків - 129.