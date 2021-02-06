Ультраправі знову пікетували «НАШ» - вже без фаєрів та провокацій

У Києві кілька десятків представників ультраправих організацій, зокрема “Правого сектора”, С-14, "Невідомого патріота", вдруге пікетували телеканал "НАШ".

Як передає кореспондент Укрінформу, учасники акції вимагали закриття телеканалу, називаючи його "російською помийкою".

Правопорядок під телеканалом забезпечували кілька десятків правоохоронців.

Однак попри побоювання силовиків акція пройшла мирно, мітингувальники не влаштовували провокацій, штовханини, не запалювали фаєрів і не блокували роботу каналу.

Ультраправі вдруге пікетували канал "НАШ" / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Водночас активісти планували влаштувати ще один пікет – біля телеканалу "Інтер". Кілька десятків правоохоронців оточили будівлю "Інтера", щоб запобігти можливим агресивним діям протестувальників.

Приїхали пожежники і швидка допомога. Однак запланована акція під телеканалом не відбулася.

Як повідомляв Укрінформ, представники ультраправих організацій 4 лютого пікетували телеканал "НАШ". Під час акції поліція застосовувала сльозогінний газ, а також затримала чотирьох пікетувальників.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.

Українські урядовці, низка громадських організацій виступили із заявою, в якій наголосили, що рішення про накладення санкцій проти Тараса Козака та низки телеканалів не є наступом на свободу слова.