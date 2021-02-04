У Києві молодики у балаклавах пікетують телеканал «НАШ»

У Києві майже півсотні представників ультраправих організацій “Правий сектор”, С-14 пікетують телеканал “НАШ”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, пікетувальники вимагають закриття телеканалу, який, за їх словами, є “рупором ФСБ”.

Учасники акції - переважно молоді хлопці в балаклавах - поводяться агресивно, провокують поліцейських, влаштовують штовханину. Поліція застосувала сльозогінний газ. Наразі відомо про п’ятьох затриманих.

Водночас керівник С-14 Євген Карась повідомив Укрінформу, що акція “планувалася мирною”.

У Києві представники ультраправих пікетують телеканал «НАШ» / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Телеканал “НАШ” пов’язують з народним депутатом попереднього скликання Євгеном Мураєвим.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.

Українські урядовці, низка громадських організацій виступили із заявою, в якій наголосили, що рішення про накладення санкцій проти Тараса Козака та низки телеканалів не є наступом на свободу слова.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оголосила у грудні минулого року попередження телеканалу "НАШ" за трансляцію пресконференції російського президента Володимира Путіна.