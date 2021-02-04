Чотирьох учасників акції під телеканалом «НАШ» забрала поліція

У Києві до поліції доправили чотирьох учасників акції під будівлею телеканалу на вулиці Жилянській.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці МВС у Фейсбуці.

"Сьогодні біля одного з телеканалів на вулиці Жилянській зібралася група громадян для проведення акції... Окремі учасники заходу не відреагували на законні вимоги та попередження правоохоронців і вдалися до протиправних дій. У результаті чотирьох учасників доставили до територіального управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація біля телеканалу спокійна, блокування його роботи не відбувається.

У Києві представники ультраправих пікетують телеканал «НАШ» / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Поліцейські забезпечують правопорядок та проводять з активістами роботу з метою запобігання правопорушенням та дотримання правил карантину.

Раніше повідомлялося, що 4 лютого у Києві представники ультраправих організацій “Правий сектор”, С-14 пікетують телеканал “НАШ”, будівля якого розташована на вулиці Жилянській.

Національна рада з питань телебачення та рідіомовлення у грудні 2020 року оголосила попередження телеканалу "НАШ" за трансляцію пресконференції президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії.