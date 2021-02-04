Санкції проти телеканалів: РНБО просить медіа не поспішати з оцінками

Стурбованість міжнародних журналістських організацій щодо запровадження рішенням РНБО санкцій стосовно окремих інформресурсів зрозуміла, однак вони мають зважати на те, що Україна вже сім років живе у стані війни.

Про це у Фейсбуці написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи заяву International та European Federation of Journalists, передає Укрінформ.

«Стурбованість, яку ці поважні організації висловлюють щодо санкцій, введених в дію рішенням РНБО України щодо окремих інформаційних ресурсів, очікувані і зрозумілі. Водночас вважаємо за необхідне закликати поважні журналістські інституції не робити поверхневі оцінки і стандартні заяви, а вивчити деталі, розібратися у суті, а не за формою», - зазначив Данілов.

Коментуючи заяву International и European Federation of Journalists про те, що «заборони повинні застосовуватися лише у дуже виняткових обставинах», він нагадав IFJ и EFJ, що Україна вже сім років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким – війна.

«Війна, яку веде проти нашої країни Росія, використовуючи, зокрема, всі технології інформаційної війни, які жодним чином «не відповідають міжнародно-правовим стандартам», на необхідність дотримання яких нам вказують», - наголосив Данілов.

Він підкреслив, що одним із знарядь Росії в боротьбі проти України є телевізійні ресурси, фінансування яких фактично здійснює країна-агресор через афілійованих з нею політиків. За словами Данілова, IFJ та EFJ варто було би проаналізувати контент цих телеканалів на відповідність світовим журналістським стандартам об’єктивності і неупередженості.

«Чи можлива була би робота у Великій Британії і США під час Другої світової війни філій фашистських газет і радіостанцій?.. А Україна на сьогодні перебуває в ситуації відкритої військової агресії, коли вперше з 1945 року на Європейському континенті одна країна зробила спробу анексувати частину територію іншої держави. На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти Державу і Незалежність», - заявив секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає жодних сумнівів, оскільки все зроблено у межах чинного законодавства і з дотриманням усіх необхідних процедур.