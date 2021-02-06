В Україні за добу - 4 310 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 5 лютого, зафіксували 4 310 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 129.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4 310 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник. Госпіталізовано – 1 884 особи, летальних випадків – 129. Одужали 7 158 осіб", - написав Степанов.

Зазначається, що за минулу добу було госпіталізовано 1 884 особи; летальних випадків – 129; одужали 7 158 осіб. За добу здійснено 41 410 тестувань (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 241 479 осіб; одужало 1 070 749 осіб; летальних випадків – 23 516; проведено ПЛР-тестувань –6 376 032.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Україні зафіксували 4923 нових випадки COVID-19, летальних випадків 158.