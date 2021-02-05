Варіант проведення ЗНО/ДПА оберуть у березні — опиратимуться на епідситуацію

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій розглядає різні варіанти проведення ЗНО/ДПА в 2021 році. Обраний варіант буде оголошений у березні, коли можна буде спрогнозувати епідеміологічну ситуацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Українського центру оцінювання якості освіті.

"Міністерство освіти і науки спільно з Українським центром оцінювання якості освіти в грудні 2020 року запропонували на розгляд Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради різні моделі проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні. Однією з таких моделей було передбачено скасування обов’язкової державної атестації у формі ЗНО для здобувачів повної загальної середньої освіти. Члени Комітету ухвалили спільне рішення перенести розгляд цього питання на першу половину березня, коли можна буде доволі точно спрогнозувати епідеміологічну ситуацію на період проведення основної сесії ЗНО", – йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначають, що випускники, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, формуючи реєстраційну картку, обирають предмети, результати з яких вони використають як оцінку за державну підсумкову атестацію або як результат за шкалою 100-200 балів для вступу до вишів, натомість випускники минулих років позначають тільки предмети ЗНО.

"Це дозволить без перереєстрації учасників забезпечити реалізацію тієї моделі проведення ЗНО у 2021 році, яку обере держава", – наголошує УЦОЯО.

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Як повідомляв Укрінформ, реєстрація на ЗНО почалася 1 лютого і триватиме до 5 березня. У 2021 році ЗНО/ДПА складають ті, хто здобуває у 2021 році повну загальну середню освіту, планує вступати до закладів вищої освіти на бакалаврський рівень: випускники закладів середньої загальної освіти 2021 року, учні (слухачі) закладів професійної і професійно-технічної освіти, студенти закладів вищої освіти, випускники закордонних закладів освіти 2021 року.

Для здобувачів повної середньої освіти обов’язкове проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у форматі ЗНО з української мови, математики, історії України або іноземної мови, одного з предметів із передбачених для складання.