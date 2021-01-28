Керівник Центру оцінювання якості освіти відповість онлайн на запитання про ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) проведе онлайн захід, на якому виконувач обов’язків директора центру Валерій Бойко дасть відповіді на популярні запитання щодо ЗНО.

Прямий ефір відбудеться 29 січня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Тих, хто хоче дізнатися більше про особливості ЗНО/ДПА-2021, запрошуємо долучитися 29 січня о 14.00 до розмови із виконувачем обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерієм Бойком на YouTube каналі центру.

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Цьогорічні учасники/учасниці тестування, їхні батьки та вчителі дізнаються, які обов’язкові предмети ДПА, як зареєструватися для участі в ЗНО і в які терміни, на що варто звернути увагу під час реєстрації кожній категорії учасників», — йдеться в анонсі.

Представники УЦОЯО підкреслили, що цей ефір розпочне низку випусків «ЗНО-2021: ви запитуєте — ми відповідаємо».

Як повідомляв Укрінформ, з 1 лютого по 5 березня 2021 року в Україні триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.