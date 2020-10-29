Шкарлет каже, що між Міносвіти та ЄС іде конструктивний діалог

Між Міністерство освіти і науки України та Євросоюзом триває конструктивний діалог щодо реалізації реформ в освіті та розробки нових.

Про це повідомив у Телеграмі т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

"Між МОН та ЄС триває конструктивний діалог і результативна співпраця. Ми опрацьовуємо як питання реалізації вже запущених реформ в освіті, так і розробляємо нові", - написав Шкарлет.

Він нагадав, що у вересні мав зустріч з керівником програм співробітництва ЄС в Україні Стефаном Шлейнінгом, на якій обговорювалося питання продовження реформ за підтримки ЄС, у тому числі Нової української школи.

Водночас, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що Євросоюз нібито застеріг його щодо "спроб зруйнувати реформи у Міносвіти", очільник МОН зауважив, що напередодні справді надійшов лист від Представництва ЄС в Україні, і "він стосується тривалої і плідної співпраці з експертами ЄС та реалізації заходів реформ освіти та системи державного управління".

"Коли ЄС хоче донести свою думку або бачення до МОН, то, вочевидь, він це робить напряму, а не через допоміжні шляхи комунікації, як-от, наприклад, стрічки новин", - підкреслив очільник МОН.

У цьому зв'язку він закликав ЗМІ користуватися лише офіційними джерелами інформації, адже "цитування уривків із листа є вирваним із контексту, що нівелює розуміння змісту листа в цілому".

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на дипломатичні джерела, що виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет "отримав офіційне попередження представництва Євросоюзу в Україні про небезпеку змін у міністерстві, які руйнують проведені раніше реформи".

При цьому зазначалося, що Представництво ЄС звернулося з листом до Шкарлета наприкінці минулого тижня. У ньому наголошено на важливості збереження 6 директоратів МОН із високооплачуваними співробітниками, утворених у рамках фінансованої ЄС реформи.

За даними ЗМІ, раніше МОН представив уряду проєкт рішення про зміну структури міністерства, яка передбачала реорганізацію (ліквідацію) усіх директоратів, утворених кілька років тому в межах реформи держслужби, фінансування якої забезпечував Євросоюз. МОН був одним з пілотних міністерств, які отримали європейські грантові кошти для проведення такої реформи; вони також передбачали заповнення новоутворених посад з гідною оплатою на відкритих конкурсах.

Цей проєкт рішення МОН був відхилений.