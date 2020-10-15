Основний етап вступної кампанії-2021 відбудеться у липні - Міносвіти

Міністерство освіти та науки оприлюднило наказ про затвердження умов прийому на наступний рік, згідно з яким основний етап вступної кампанії відбудеться у липні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МОН.

«Ми плануємо провести наступну вступну кампанію в липні 2021 року, щоб і вступники, і члени приймальних комісій мали час на відпочинок перед початком нового навчального року. Оскільки ще не відомо, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу, майже всі вступники (у тому числі й на основі ОКР молодшого спеціаліста) зможуть подавати заяви на вступ в електронному вигляді. Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту, виготовлений в Україні з використанням фотополімерних технологій. Ми також плануємо зробити можливим подання документів на зарахування дистанційно: безпосередньо через електронний кабінет вступника з використанням електронного підпису», – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Як і раніше, у наступному році вступникам на лікарські спеціальності («Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія») для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів. Однак ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище 175. Обов’язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності буде українська мова та математика, а третім предметом вступник зможе обирати біологію, хімію або фізику.

Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури, вступники ж на інші спеціальності зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови.

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запевняють, що тест з української мови міститиме й компетентнісні завдання, які передбачають знання літератури. Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

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Також наступного року для більшості спеціальностей значно розширений перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватись як третій конкурсний предмет.

Встановлено обмеження кількості заяв, які вступник зможе подати на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт), – загалом не більш ніж 30 заяв. Крім того, для уникнення непорозумінь із наданням рекомендацій на контракт, заяви тих вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені на всі інші конкурсні пропозиції, за винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити (якщо планує навчатися більш ніж за однією освітньою програмою, більш ніж в одному закладі освіті тощо).

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Водночас вступників на магістратуру очікують певні зміни. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) до магістратури буде обов’язковим для всіх спеціальностей. Для надання більшої ваги фаховому вступному випробуванню запроваджено вагові коефіцієнти – тепер заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%.

У новому році вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ 2020-го та 2021 року, результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – тільки 2021 року.

До 31 грудня 2020 року всі заклади вищої освіти мають затвердити та оприлюднити свої правила прийому, які мають відповідати Умовам прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році.

Як повідомлялося, триває громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки.