Вступну кампанію для абітурієнтів з ТОТ подовжили до 23 жовтня

Вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих Донбасу та Криму подовжено до 23 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це на онлайн брифінгу поінформував заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

“Вступ дітей з тимчасово окупованих територій відбувається у два етапи: до 20 серпня 2020 року, другий етап продовжено до 23 жовтня. Ми, враховуючи всі обставини, які складаються на пунктах пропуску, пандемію, подовжуємо терміни вступу таких дітей до закладів вищої освіти України”, - сказав Вітренко.

Він нагадав, що в 2020 році центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”, через які вступники з тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських вишів, були відкриті в усіх університетах України. Зокрема, це 166 університетів підпорядкування Міністерства освіти та науки, 12 університетів Міністерства охорони здоров’я, 14 — Міністерства культури та інформаційної політики та 3 виші структури МВС.

За словами заступника міністра, для дітей з тимчасово окупованих територій за квотою 2 було виділено понад 12 тисяч місць держзамовлення — в університетах МОН - 11 600 місць, в університетах МОЗ — 890 місць, у вишах МКІП — 259 місць.

Вітренко також нагадав, що вступники з тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських ЗВО без складання зовнішнього незалежного тестування. Для цього їм потрібно звернутися в один з освітніх центрів і пройти державну підсумкову атестацію за спрощеною процедурою.

Так, за даними МОН, для здобуття освітнього ступеня бакалавра через центри “Крим-Україна” вже було зараховано 381 особу, через центри “Донбас-Україна” — 1572 особи.

Заступник міністра додав, що всі вступники з тимчасово окупованих територій, які вступили до вишів, забезпечуються соціальною стипендією, підручниками та доступом до мережі Інтернет.

Відповіді на питання, пов’язані зі вступом абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, можна отримати на Урядовій гарячій лінії 0 800 504 425.