Вступна кампанія-2020 показала, що більшість обирає найкращі виші – Квіт

Нинішня вступна кампанія засвідчила, що кращі вищі навчальні заклади обирають більшість абітурієнтів.

Про це сказав голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, ексміністр освіти і науки Сергій Квіт під час дискусії «Спадок Майдану: яке суспільство будує сучасна школа?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Треба створити такі умови, щоб у нас була справжня, здорова конкуренція в Україні і перемагав би в такій конкуренції – передусім за ресурси – заклад вищої освіти, який є найкращим. І, до речі, хочу звернути увагу, що зараз, в умовах карантину, всі ректори, всі заклади вищої освіти дуже переживали, що буде зі вступною кампанією. І ми зараз уже можемо сказати, що хороші заклади освіти опинилися в кращій ситуації, ніж погані. Тобто в таких обставинах наші абітурієнти стали більш вимогливими, вони більш осмислено ідуть в кращі заклади вищої освіти», - зазначив Квіт.

Водночас він зауважив, що раніше - і це, зокрема, засвідчують дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» - більш активні у виборі факультету, майбутньої спеціальності, університету завжди були батьки, а не абітурієнти.

«А зараз, мені здається, абітурієнти більш практичні, більш вимогливі. І це також на користь того, що у нас має бути нормальна конкуренція. У нас є пул закладів, які відверто неякісні. Можливо, якимсь закладам просто не потрібна ліцензія – це вже справа держави і державної політики. Але ми повинні забезпечити конкуренцію. І крок номер один, як це можна зробити, – має бути повна фінансова автономія. Це означає, що заклади будуть самі за себе відповідати. Але вони повинні одержати всі можливості і всі ресурси для цього», - підкреслив Квіт.