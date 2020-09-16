МОН оприлюднило для обговорення проєкт умов прийому до вишів у 2021 році

Міністерство освіти і науки України оприлюднило для громадського обговорення проєкт умов прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік, розроблений відповідно до чинного Закону України «Про вищу освіту».

Як передає Укрінформ, документ опубліковано на сайті МОН.

Згідно з проєктом, подавати заяви через електронні кабінети зможуть усі категорії вступників (у тому числі й на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), які мають хоча б один сертифікат ЗНО та український документ про повну загальну середню освіту, виданий із застосуванням фотополімерних технологій їх виготовлення.

Окрім того, планується запровадити можливість виконання вимог до зарахування через електронний кабінет із використанням кваліфікованого електронного підпису вступника.

Водночас для підтримки регіональних закладів вищої освіти пропонується збільшити вагу регіонального коефіцієнта до 1,03 (1,05 відповідно для спеціальностей з особливою підтримкою).

Пропонованими змінами передбачається введення вагових коефіцієнтів для вступу до магістратури – заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови не менше 25%. Також планується надати право закладу у своїх правилах прийому встановлювати мінімальне значення вступних випробувань та конкурсного бала для вступу на ту чи іншу конкурсну пропозицію.

Окрім того, для зменшення плутанини та непорозумінь із наданням рекомендацій на контракт, заяви тих вступників, які зараховані на бюджет, пропонується автоматично виключати із конкурсу на всі інші конкурсні пропозиції, за винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити (якщо планує навчатися більше ніж за однією освітньою програмою, більше як в одному закладі освіти тощо).

Також наступного року вперше ЗНО з української мови та літератури можливо буде скласти у двох рівнях: тільки з мови або з мови та літератури. Результати ЗНО з української мови будуть використовуватись для вступу на більшість спеціальностей, а для спеціальностей з підвищеними вимогами до гуманітарних знань (гуманітарних, філологічних тощо) – необхідно буде складати ЗНО з мови та літератури. Результати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 років можна використовувати для вступу на всі спеціальності як результати ЗНО з української мови та літератури або ЗНО з української мови.

Згідно з проєктом, у зв’язку із затвердженням стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» встановлено обмеження для вступу до магістратури на цю спеціальність – з 2021 року це зможуть зробити тільки випускники, які завершили навчання на бакалавраті за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

Основний етап вступної кампанії пропонується провести у липні 2021 року.

Зазначається, що зауваження та пропозиції до проєкту акта можна надсилати у формі порівняльної таблиці до 30 вересня 2020 року на e-mail: kernychna@mon.gov.ua.