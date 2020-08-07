МОН розробляє стратегію розвитку вищої освіти на 10 років

Міністерство освіти і науки розпочало розробку проєкту стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки і запросило охочих долучитися до роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

Зазначається, що під головуванням першого заступника міністра освіти і науки Миколи Кизима відбулось перше засідання робочої групи з розробки проєкту цієї стратегії.

"Стратегія має стати тим документом, який узагальнить бачення експертної спільноти щодо майбутнього розвитку вищої освіти в Україні та її ролі в житті нашого суспільства. Ми запросили до робочої групи 93 фахових експерти, з-поміж яких – народні депутати, експерти з Національного інституту стратегічних досліджень та НАНУ, голови регіональних рад ректорів та ректори провідних українських вишів, представники федерації роботодавців, очільники НАК, НАЗЯВО, Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій та інші знані фахівці. Робота над документом буде відкритою для громадськості. Для цього ми створили в інтернеті комунікаційний майданчик, через який до роботи можуть долучитися й інші представники фахової спільноти", – заявив Кизим.

Читайте також: Дистанційна освіта на карантині не подобається половині українців

За даними МОН, щоб забезпечити оперативну і злагоджену діяльність, члени робочої групи будуть працювати у підгрупах за конкретними напрямами: аналіз поточного стану системи вищої освіти України; міжнародний досвід організації системи вищої освіти; прогнозування потреб ринку праці у фахівцях з вищою освітою; інституційні форми здобуття вищої освіти в Україні; викладач майбутнього; інноваційні технології у вищій освіті, дистанційне навчання, науково-методичне забезпечення вищої освіти; наукова та науково-технічна діяльність у процесі здобуття вищої освіти; формування підприємницьких навичок у процесі здобуття вищої освіти; система вищої освіти і смарт-спеціалізація регіонів, розбудова регіональних екосистем та кластерів Індустрії 4.0; розбудова системи моніторингу і оцінки якості освіти; фінансування вищої освіти; розвиток системи управління вищою освітою; популяризація можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів.

Планується, що вже до 14 серпня пройдуть робочі засідання в усіх 13 підгрупах. Опрацюванням пропозицій, що будуть надходити через комунікаційний майданчик від підгруп і незалежних експертів, займатиметься директорат вищої освіти і освіти дорослих МОН.

Такий підхід до розробки проєкту стратегії з використанням сучасних діджитал-інструментів дозволить, на думку Кизима, підвищити рівень взаємодії координаторів кожної з підгруп і команди міністерства та виконати встановлену мету у визначені строки – підготувати документ до 1 вересня 2020 року.

Чергове засідання робочої групи відбудеться 18 серпня. На ньому планується обговорити та затвердити ключові складові проєкту стратегії: візію, місію, SWOT-аналіз, стратегічні та оперативні цілі й завдання для їхнього досягнення, зазначили в МОН.

Фото: МОН