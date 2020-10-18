Шкарлет заявляє, що домовився про підвищення зарплат працівникам УЦОЯО

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив про домовленість з Прем'єром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком щодо підвищення зарплати працівниками Українського центру оцінювання якості освіти і регіональних центрів.

Як передає Укрінформ, про це він розповів у Телеграмі.

Зокрема, Шкарлет поінформував, що мав розмову зі Шмигалем та Марченком.

«Вдалося дійти принципової згоди щодо підвищення заробітної плати працівникам УЦОЯО та регіональних центрів. Щиро сподіваюся на позитивне урядове рішення з цього питання вже найближчим часом», - зазначив Шкарлет.

Він розповів, що протягом останніх місяців намагався «забезпечити якісну роботу УЦОЯО та регіональних центрів, які, власне, і проводять ЗНО».

«Важливим питанням у цьому контексті є підвищення рівня заробітної плати освітянам, зокрема і працівникам УЦОЯО. Методисти центру виконують величезну та відповідальну роботу, опрацьовують мільйони документів випускників, вчасно готують дані, сумлінно підтримують роботу інформаційної системи, а мають середньомісячний посадовий оклад у розмірі 10 тисяч гривень, спеціалісти – по 9 тисяч гривень на місяць», - зазначив Шкарлет.

Він додав, що 300 працівників системи УЦОЯО щорічно забезпечують можливість справедливого вступу до закладів вищої освіти 300 тисяч абітурієнтів.

«Я двічі звертався до Міністерства фінансів з пропозицією погодити проєкт рішення щодо підвищення заробітної плати, але питання «зависало» у «владних» коридорах», - нагадав т.в.о. міністра.

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Шкарлет звернув увагу на те, що «керівник Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти отримує 106 тисяч гривень на місяць, але агентство досі не спромоглося ані оприлюднити Доповідь про якість вищої освіти, ані підготувати та затвердити Положення про Апеляційний комітет, ані вчасно виплатити зарплату своїм же «простим» експертам».

Фото: Mind.ua