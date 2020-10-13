Суд узявся за позов Шкарлета про плагіат

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета щодо встановлення наявності плагіату у його наукових публікаціях. Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження», - ідеться в повідомленні.

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У суді нагадують, що Шкарлет просить суд визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (в особі з Комітету питань етики) щодо встановлення наявності текстових запозичень без послання на джерело у 4-х наукових роботах позивача.

Водночас, ОАСК просять визнати протиправним і скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ поінформували, що на засіданні 11 вересня Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) оголосив про виявлені порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.