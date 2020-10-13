Суд узявся за позов Шкарлета про плагіат
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.
«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета щодо встановлення наявності плагіату у його наукових публікаціях. Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження», - ідеться в повідомленні.
У суді нагадують, що Шкарлет просить суд визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (в особі з Комітету питань етики) щодо встановлення наявності текстових запозичень без послання на джерело у 4-х наукових роботах позивача.
Водночас, ОАСК просять визнати протиправним і скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях.
Як повідомлялося, раніше ЗМІ поінформували, що на засіданні 11 вересня Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) оголосив про виявлені порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.