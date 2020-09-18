Шкарлет впевнений, що для більшості науковців питання про його плагіат “закрите”

Т.в.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет впевнений, що для більшості науковців в Україні питання про плагіат в його наукових роботах “закрите”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він сказав на годині запитань до уряду, відповідаючи на запитання народного депутата від партії “Голос” Наталії Піпи.

“Щодо мого плагіату: є два заключення професійних органів, професійних представників, які опубліковані на сайті, які абсолютно спростовують ті речі, які ви конкретно розганяєте в мережі. І я абсолютно впевнений, що для більшої частини науковців країни це питання вже давно закрите”, - сказав Шкарлет.

Він заявив, що нічого не знає про термін “25 вересня”. Згідно із запитанням Піпи, саме 25 вересня спливає тримісячний “випробувальний” термін для Шкарлета на посаді т.в.о. міністра освіти та науки.

Як повідомлялося, у серпні на сайті "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" з'явилося повідомлення про наявність академічного плагіату в наукових статтях Сергія Шкарлета до докторської дисертації. Також у вересні Комітет з питань етики НАЗЯВО розпочав перевірку інформації щодо порушення академічної доброчесності в наукових роботах Шкарлета після відповідних звернень народного депутата Інни Совсун, громадських організацій, а також у відповідь на лист секретаріату Кабміну.

3 липня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у ВР повідомив, що в Кабміні проводять розслідування щодо звинувачень Шкарлета у плагіаті. Також він заявив, що Шкарлета призначено на посаду т.в.о. міністра освіти та науки із своєрідним випробувальним терміном, і він має можливість проявити себе протягом наступних місяців.

Шкарлета призначили на посаду т.в.о міністра освіти та науки 25 червня.