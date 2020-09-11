У Нацагентстві із забезпечення якості вищої освіти побачили плагіат у трьох роботах Шкарлета - депутат

Комітет з етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти визнав наявність плагіату в трьох роботах т. в. о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Як передає Укрінформ, про це повідомила народна депутатка із фракції політичної партії «Голос» Інна Совсун на своїй сторінці у Фейсбук.

«Сьогодні (11 вересня – ред.) Комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти – органу, уповноважений приймати рішення щодо наявності порушень академічної доброчесності в наукових роботах – у відповідь на моє звернення офіційно визнав, що у трьох роботах т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета є плагіат.. Це підтвердили і троє міжнародних експертів, і українські фахівці, тож сумнівів не залишається,» – зазначила парламентарій.

За її словами, Шкарлет заперечує усі звинувачення і вважає численні акції протесту проти його призначення та публічну критику загалом скоординованою проплаченою кампанією.

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«У мене, втім, є простіше пояснення. Усі, кому небайдуже українська освіта і наука, розуміють, що недоброчесна і некомпетентна людина не може очолювати міністерство, інакше на нас чекає катастрофа. Свою некомпетентність пан Шкарлет вже яскраво продемонстрував – провал підготовки закладів освіти до навчального року в умовах карантину очевидний. Тепер ми маємо і підтвердження недоброчесності» – уточнила Совсун.

При цьому вона переконана, що освітянська спільнота має вимагати у Президента негайно усунути Шкарлета із обійманої посади.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

Раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Біля Кабміну відбулася низка акцій студентів і науковців, які протестували проти призначення Шкарлета в.о. міністра освіти та науки.

3 липня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Шкарлета призначено зі “своєрідним випробувальним терміном, упродовж якого він має можливість проявити себе”.