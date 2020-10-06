Шкарлет позивається до Агентства із забезпечення якості вищої освіти

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет просить Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо встановлення наявності плагіату у його наукових публікаціях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

«Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет позивається до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (в особі з Комітету питань етики) щодо встановлення наявності плагіату у його наукових публікаціях. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправними дії НАЗЯВО в особі з Комітету питань етики щодо встановлення наявності тестових запозичень без послання на джерело у чотирьох наукових роботах позивача.

Водночас позивач просить суд визнати протиправним і скасувати рішення Комітету від 11 вересня щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях.

Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ поінформували, що на засіданні 11 вересня Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) оголосив про виявлені порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.