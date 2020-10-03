Під стінами Офісу Президента відбулась акція “Бій за освіту!”, учасники якої висловлювали незгоду з діяльністю Сергія Шкарлета як виконувача обов'язків міністра освіти і науки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь в акції взяло близько ста осіб, серед яких були представники студентських і молодіжних організацій, студенти Олімпійського коледжу, науковці та представники громадянського суспільства.

Під ОП відбулась акція проти діяльності Шкарлета як в.о. міністра освіти / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Вони тримали плакати “Стоп Шкарлет — ти нам не міністр”, “Цей міністр зламався — вимагаємо нового”, “Ми зупинимося тоді, коли він піде”. Активісти також скандували: “Шкарлета — геть!”

Протестувальники принесли під будівлю ОП кілька гарбузів як символ незгоди з діяльністю Шкарлета. Ця частина акції супроводжувалася запалюванням фаєрів.

Організатори акції приурочили її до 30-ї річниці Революції на граніті.

Як повідомлялося, 29 вересня студенти та педагоги Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного провели акцію під Кабміном, вимагаючи скасувати розпорядження про приєднання Олімпійського коледжу до Національного університету фізичного виховання і спорту.