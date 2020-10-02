Педагоги змогли мобілізуватися в умовах пандемії - Шкарлет

Напередодні Дня працівників освіти т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет привітав освітян із професійним святом.

Як передає Укрінформ, слова вітання оприлюднені на сайті Міністерства освіти та науки.

«Вашою працею, знаннями, добротою і любов’ю зростають нові й нові покоління юних українців. Це ви щоденно віддаєте школярам, студентам скарби своїх знань, прищеплюєте їм почуття любові до України, вселяєте віру в їхні сили, вчите долати труднощі та здобувати перемоги. Це від вашого професіоналізму та наполегливості залежить якість освіти. Це ви будуєте Нову українську школу, вкладаючи в учнів свою частинку душі. Адже тепло учительської доброти кожен із нас проносить через усе життя», – наголосив у відеопривітанні Шкарлет.

Очільник МОН звернув увагу на те, що глобалізація, швидка зміна технологій, утвердження пріоритетів сталого розвитку суспільства зумовлюють зростання ролі освіти. «Людство помітно змінює орієнтири в напрямку розвитку демократії, піднесення гідності особистості, її культури, національної самоідентифікації, толерантності, особистісного розвитку, утверджує їх як ознаки нової світової динаміки», – зазначив він.

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Шкарлет також додав, що нині, у складні часи випробувань COVID-19, педагоги зуміли зберегти освітянські цінності, мобілізувати сили, знайти нові форми і методи навчання – і вистояли у цій нелегкій ситуації.

За словами очільника МОН, не залишилася осторонь і науково-педагогічна спільнота України, яка впевненою ходою крокує до нових відкриттів, обріїв, досягнень. Адже від того, якою буде вища освіта, залежатиме доля країни та її майбутнє.

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«Зичу вам усім мирного неба, міцного здоров’я, добробуту, щастя у ваших родинах. Зичу нових перемог у професійній діяльності. Нехай здійсняться всі ваші мрії, реалізуються найсміливіші плани» – звернувся до освітян Сергій Шкарлет.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні День працівників освіти щороку відзначають у першу неділю жовтня.