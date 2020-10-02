Педагоги змогли мобілізуватися в умовах пандемії - Шкарлет
Як передає Укрінформ, слова вітання оприлюднені на сайті Міністерства освіти та науки.
«Вашою працею, знаннями, добротою і любов’ю зростають нові й нові покоління юних українців. Це ви щоденно віддаєте школярам, студентам скарби своїх знань, прищеплюєте їм почуття любові до України, вселяєте віру в їхні сили, вчите долати труднощі та здобувати перемоги. Це від вашого професіоналізму та наполегливості залежить якість освіти. Це ви будуєте Нову українську школу, вкладаючи в учнів свою частинку душі. Адже тепло учительської доброти кожен із нас проносить через усе життя», – наголосив у відеопривітанні Шкарлет.
Очільник МОН звернув увагу на те, що глобалізація, швидка зміна технологій, утвердження пріоритетів сталого розвитку суспільства зумовлюють зростання ролі освіти. «Людство помітно змінює орієнтири в напрямку розвитку демократії, піднесення гідності особистості, її культури, національної самоідентифікації, толерантності, особистісного розвитку, утверджує їх як ознаки нової світової динаміки», – зазначив він.
Шкарлет також додав, що нині, у складні часи випробувань COVID-19, педагоги зуміли зберегти освітянські цінності, мобілізувати сили, знайти нові форми і методи навчання – і вистояли у цій нелегкій ситуації.
За словами очільника МОН, не залишилася осторонь і науково-педагогічна спільнота України, яка впевненою ходою крокує до нових відкриттів, обріїв, досягнень. Адже від того, якою буде вища освіта, залежатиме доля країни та її майбутнє.
«Зичу вам усім мирного неба, міцного здоров’я, добробуту, щастя у ваших родинах. Зичу нових перемог у професійній діяльності. Нехай здійсняться всі ваші мрії, реалізуються найсміливіші плани» – звернувся до освітян Сергій Шкарлет.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні День працівників освіти щороку відзначають у першу неділю жовтня.