Шкарлет називає міфом згортання реформи НУШ

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет спростував закиди щодо зупинки реформи Нової української школи.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно закидів, що міністерство припинило реформу Нової української школи, хочу спростувати цей міф і зазначити, що Міністерство освіти і науки постійно тримає в полі зору реформу і продовження реформи Нової української школи», - заявив Шкарлет.

Він додав, що це підтверджується тим, що МОН доопрацювало стандарт 5-9 класу і готове до 30 вересня внести його на розгляд уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти та науки заявило про продовження підготовки до запуску реформи Нової української школи у 2022 році, серед заходів планується оновлення змісту базової освіти і методик навчання для формування ключових компетентностей для життя.